شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق بحفله الأخير فى دبى ويقدم صناع أغانيه لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً ضخمًا فى مدينة دبي مساء أمس السبت وسط تفاعل قطاع كبير من جمهوره ممن حرصوا على حضور الحفل الذى قدم فيه الهضبة مجموعة من أروع أغانيه وخاصة أغانيه الجديدة التي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة.



عمرو دياب خلال الحفل

كما شهد الحفل مفاجأة من قبل عمرو دياب لجمهوره بدعوة مجموعة من صناع أغانيه للصعود الى المسرح وتحيتهم، مثلما حصل مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين الذين غنيا معه أغنية "انت الحظ".



عمرو دياب خلال الحفل

أيضًا قدم الملحن تامر علي الذى شاركه بدوره غناء أغنية "يا ناسي وعدك"، بالإضافة إلى الملحن مدين والموزع نادر حمدي والموزع توما.



الهضبة عمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة أحدث أغنياته "خلى الحجر ينطق" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.