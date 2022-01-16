شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف فيلمها بسبب كورونا.. جينيفر لوبيز فى نزهة مع ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على اصطحاب ابنتها خلال نزهة معًا بغرض التسوق وشراء ملابس لهما داخل أحد المحلات مثلما ظهر خلال أحدث صور تم التقاطها لهما معًا مؤخرًا بحسب تقرير موقع الديلى ميل الأخير الذى أكد فيه أن لوبيز تحرص على وضع عائلتها في المقام الأول مهما كانت أشغالها.

وهو ما بدا جليًا خلال الفترة الأخيرة، في ابتعادها عن حبيبها بن افليك من فترة لأخرى لتظهر بصحبة أبنائها كل على حدة، قبل ظهورها الأخير مع ابنتها.



جينيفر لوبيز

وتأتى نزهة جينيفر لوبيز بعدما قررت الشركة المنتجة لفيلمها الجديد إيقاف المشروع الفنى مؤقتًا بعد تفشى الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين فريق الإنتاج، وأفادت التقرير الذى نشرته مجلة People، إنه تقرر وقف تصوير فيلم The Mother، للمخرج نيكو كارو من مولان، بسبب رصد عدة حالات إيجابية بين أفراد طاقم العمل، بينما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت لحقت الإصابة بالنجمة جينيفر لوبيز، أم لا.



جينيفر لوبيز مع ابنتها اثناء التسوق

ويعتبر الفيلم أحدث أفلام جينيفر لوبيز، الذى كان من المقرر عرضه على إحدى المنصات العالمية، وتجسد فيه دور قاتلة مأجورة تخرج من مخبأها لحماية ابنتها التي تخلت عنها، والتي تجسد دورها لوسي بايز.



لوبيز بصحبة ابنتها

وعلي جانب آخر، أعلنت شركة Universal Pictures عن طرح فيلم Marry Me للنجمة العالمي جينيفر لوبيز، في دور العرض الفرنسية يوم 9 فبرايرالمقبل، وذلك قبل طرحه يوم 11 فبراير2022، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهوالفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.