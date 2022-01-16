شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة عمرو دياب يحيي حفلاً غنائياً في المنارة.. 11 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان عمرو دياب حفلاً غنائيًا يوم 11 فبراير المقبل، بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وسيقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وكان قد أحيي الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا مساء اليوم الثلاثاء، الماضي الموافق 11 يناير بالمنارة بالقاهرة الجديدة، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي يحرص على سماعها وترديد كلمات الأغانى معه.

كان النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

وتقول الأغنية فى مطلعها: "يا حبيبى اتمخترأنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبى شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبى يا سيدى اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبنى دقيقتين.

من ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب عن إحيائه حفل غنائي فى دبى يوم 15 يناير الجارى ، على مسرح "أبو بكر سالم" ببوليفارد الرياض .