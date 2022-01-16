شمس الكويتية توجه سؤالاً عن كورونا وتطلب عدم تكفيرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: طرحت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” سؤالاً حول جائحة كورونا، طالبةً عدم تكفيرها بسببه.

وغرّدت: “ليش الماسك بفلوس والpcr بفلوس بس اللقاح بلاش وتقريباً غصب؟”.

وجاء سؤال المطربة الخليجية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت أخيراً تصدرها تطبيق “تيك توك”، بقولها: “تيك توك هو الآن المتصدر عالمياً وأنا وبكل غرور ومن غير أي تواضع اللي متصدّرة تيك توك في الشرق الأوسط ومرتين تصدّرت الأولى على العالم”. وأضافت: “هذا التطبيق يعتمد اعتماداً كلياً على نجاح الشخص فيه… هو محبّة الناس لطبيعته، وانتوا مَن يدفعون لكم لو يمطرون السما فلوس ماراح تحبّهم الناس، يعني مو غصب”.

وكانت شمس الكويتية قد قالت في منشور سابق عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “نعم إمبراطورة التيك توك حضرت، 4 ملايين لايك أمس في بث واحد فقط وتصدّر التوب وان مرتيييين في يوم وااااحد، شكراً لكل حبايبي اللي دعموني أحبكم…”.