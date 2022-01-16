هكذا احتفل أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الممثل المصري ​أحمد العوضي​ مجموعة صور رومانسية تجمعه بزوجته الفنانة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ عبر حسابه الخاص على موقع “إنستغرام”.

وظهر أحمد وياسمين في الصور من خلال بعض المناسبات التي جمعتهما مسبقا، وعلق أحمد العوضي على المنشور ذاته متوجها برسالة رومانسية لزوجته قائلا: “عيد ميلاد سعيد يا كوني.. أحبك جدا”، وردت ياسمين عبد العزيز بدورها على تهنئته وقالت: “شكراً يا حبيبي”.

وعلق المتابعون على الصور معبرين عن حبهم الكبير للثنائي متمنين لهما السعادة الدائمة في حياتهما، ومهنئين ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها الـ41.