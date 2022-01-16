نوال الزغبي تُبحر مع سفينة النجوم.. “أجمل عيد حب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما تألقت في الفترة الماضية بمشاركتها في العديد من الحفلات الفنية بعدد من البلدان العربية والأجنبية، ها هي النجمة اللبنانية نوال الزغبي تستعد لتُبحر مع سفينة النجوم في عيد الحب القادم.

وضربت نوال الزغبي موعدًا مع المحبين والمتابعين والجمهور بلقاء الجاليات العربية بمناسبة عيد الحب، حيث ستبحر مع سفينة النجوم وكوكبة من الفنانين، في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي من ميامي الى جزر الباهاماس بين 12 و 16 من شهر شباط/فبراير 2022.

وعبّرت نوال الزغبي عن حماسها لرحلة عيد الحب على متن سفينة النجوم من خلال تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر” قائلةً: “رح يكون اجمل عيد حب اكيد لان رح نحتفل فيه سوا على ستارز أون بورد”.

يُذكر أن في جعبة نوال باقة من الأغنيات الجديدة باللهجتين اللبنانية والمصرية كانت قد سجّلتها بين مصر ولبنان في شهر ديسمبر الماضي وستضع لمساتها الأخيرة عليها لتطرحها تباعًا خلال العام الحالي.

وكانت نوال الزغبي قد أصدرت في الأيام الماضية أغنية “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت نوال منذ شهر تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.