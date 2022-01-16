عاصي الحلاني يردّد هذه الأغنية.. “أجمل ما غنيت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني المتابعين على حسابه بموقع “تويتر” فيديو أغنيته الشهيرة “زغيري الدني”، وكشف بتعليقه عليه أنه يعتبر هذه الأغنية من أجمل الأغنيات التي قدّمها خلال مشواره الفني.

وقال عاصي الحلاني بتعليقه على الفيديو: “صاحي اليوم انا وعم غني هالغنية من اجمل ما غنيت واحلى الذكرايات”.

أغنية “زغيرة الدني” صدرت في عام 2004 ضمن ألبوم غنائي لعاصي الحلاني حمل نفس الاسم، وهي من ألحان عاصي وكلمات نزار فرنسيس وتوزيع هادي شراره.

وصوّر عاصي الحلاني أغنية “زغيري الدني” مع المخرج جميل جميل المغازي وعرض الكليب حينها على الفضائيات العربية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وحصد العمل إشادات واسعة من النقاد والجمهور.

يذكر أن عاصي الحلاني أصدر في العام الماضي وتحديدًا في شهر مايو، ألبومه الجديد “كل الفصول”، والذي تضمن 11 أغنية منوعة بين المصري واللبناني والخليجي والبدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.