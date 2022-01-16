ماجد المهندس يتألق في “خورفكان”.. موقف إنساني جمعه بشابة مقعدة على المسرح!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم العراقي ماجد المهندس أول حفل فني له على مدرج خورفكان في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن حفلات موسم “هلا خورفكان”، وتألق وسط حضور جمهور غفير من محبّيه في الإمارات.

تألق ماجد المهندس في حفله الأول على مدرج خورفكان في إمارة الشارقة وافتتح الحفل بأغنية “فهموه”، كما حرص على تقديم الشكر للقائمين على موسم “هلا خورفكان” ومشاركته فيه فقال: “شكرا لكل القائمين على موسم هلا خورفكان والذين كانوا سبب في لقائي بكم، الله يحفظكم ويارب ويقدرني دائما على إسعادكم”.

وقدّم ماجد المهندس في الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه ومن بينها “الفاتنة” و”تناديك” و”هتان” و”تحبك روحي” و”يهزك الشوق” و”ناقصك شي”.

وشغل ماجد المهندس الجمهور بموقف إنساني له خلال الحفل، إذ ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي وهو يغني ويقترب من شابة مقعدة متواجدة في الحفل، وقد بدت السعادة على وجه الشابة، ليقوم بعدها المهندس بتقبيل رأسها.

يذكر أن آخر حفل أحياه الفنان ماجد المهندس كان منذ أيام ضمن حفلات أتوفيل الرياض، وشاركته الغناء الموهبة السعودية زينة عماد.