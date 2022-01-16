شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحضير البيتزا مع أبنائه.. آسر ياسين يكتشف موهبته فى الغناء بالكواليس "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم آسر ياسين، العديد من كواليس حياته اليومية سواء في المنزل أو أثناء تصوير أعماله الفنية، مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، ورغم أدائه الجاد في الكثير من الأعمال، إلا أن آسر ياسين، معروف بروحه المرحة التي ظهرت للجمهور بوضوح من خلال دوره في مسلسل "بـ 100 وش".



اسر ياسين

وبعد ظهور أسر ياسين، قبل أيام، في المطبخ برفقة أبنائه ووالدته لتحضير "البيتزا"، كشف آسر ياسين، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع "إنستجرام"، وظهر الفنان في الفيديو وهو يغني باحتراف في كواليس تصوير أحد أعماله، معلقًا، "من ألبوم يوميات ممثل في التصوير".

وكان أسر ياسين، ظهر - فى وقت سابق - في مشهد عائلي مميز في المطبخ، وهو يرتدي "مريلة المطبخ"، ويقوم برفقة أبنائه ووالدته بعمل "بيتزا"، وكشف ياسين عن الفيديو من خلال حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليه، "وقت البيتزا".

يأتى هذا فيما يستكمل الفنان آ سر ياسين تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "الثمانية" فى مصر الجديدة خلال أيام بعد انتهائه من تصوير المشاهد الخارجية فى إحدى الدول الأوروبية الأسابيع الماضية، وينتمي المسلسل لنوعية 15 حلقة.