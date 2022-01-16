شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من روجينا بعد إصابتها وبناتها بكورونا: "اللهم أجبر من أنهكه الوجع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الفنانة روجينا، أن يكون أول تعليق لها بعد إصابتها هى وابنتيها بفيروس كورونا، هو التوجه إلى الله بالدعاء طلبًا للشفاء العاجل، حيث نشرت روجينا، من خلال "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، دعاء، "اللهُم أنزِل شفاءك لمن مسه الضُر، وأجبر من أنهكه الوجع وأهلكه التعب، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم.. ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك".



تدوينه روجينا

يأتى هذا بعد يومين من إعلان الفنانة روجينا، إصابة ابنتيها مايا ومريم أشرف زكى، بفيروس كورونا، حيث نشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله مايا ومريم إيجابى كورونا قدر الله وما شاء فعل ادعوا لهما، وأرجو كل اللى خالطهما يطمئن على نفسه، وربنا يحفظنا ويتم شفاء بناتى وكل مريض".

وكانت الفنانة روجينا، نشرت مجموعة صور عبر حسابها علي إنستجرام، لزوجها الفنان أشرف زكي وابنتاها، وهما يحتضان بعضهما في دلالة علي مشاعر الحب الصادقه بينهم، وعلقت الفنانة روجينا علي الصور التى نشرتها عبر حسابها علي انستجرام، قائله:" أنتم أعظم حاجه في عمرى".

يذكر أن الفنانة روجينا يعرض لها حاليا فيلم "مربع برمودا" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، وهو من بطولة، عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.