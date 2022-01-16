تطورات جديدة في قضية الفنان المصري رشوان توفيق وابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت قضية الفنان المصري رشوان توفيق وابنته تطورات جديدة، حيث أجلت محكمة جنوب القاهرة، اليوم، إحدى الدعوات المقامة من الابنة ضد أبيها إلى جلسة 22 يناير الجاري للاطلاع.

وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 22 يناير للاطلاع.

وكانت المحكمة قررت التأجيل إلى جلسة اليوم 15 يناير، لتقديم شهادات من البنك باسم من كان يصرف عائد السندات محل الدعوى الفرعية، خلال عامي 2021 و2022 وسنده في ذلك.

وكانت آية رشوان قد أقامت عدة دعاوى قضائية ضد والدها، أولها دعوى قضائية تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الأخرى هبة رشوان، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وليست تلك الدعوى القضائية الوحيدة، بل هناك دعويان قضائيتان ضد والدها، إحداهما تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له، والأخرى تطالب بها ببطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في محافظة جنوب سيناء.

وكان الفنان رشوان توفيق البالغ من العمر 88 عاماً قد عبر عن استياءه من الواقعة، واصفاً إياها بالمأساة الأكبر في حياته، واعتبر القضايا محاولة للسيطرة على أمواله خلال حياته.

من جانبه قال محامي الفنان رشوان توفيق، إن الأب كان يسجل الممتلكات باسم أبنائه، لكن الأبناء كانوا يحررون له توكيلات، حتى يثبتوا لوالدهم بقاء ممتلكاته تحت تصرفه من باب الاطمئنان.

وفي سياق متصل، أصيب الفنان المصري رشوان توفيق، قبل أيام، بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية خلال 5 أشهر.