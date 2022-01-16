هيفاء وهبي تخطط لسرقة “الموناليزا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواجد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حالياً في العاصمة الفرنسية باريس لتصوير المشاهد الخارجية لفيلمها الجديد “رمسيس باريس”، والذي تعود به إلى السينما بعد غياب 8 سنوات، منذ آخر أفلامها “حلاوة روح”.

فيلم “رمسيس باريس” من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي نخبة من الممثلين نذكر من بينهم مصطفى خاطر وحمدي الميرغني.

وتدور أحداث الفيلم في زمنين مختلفين، الأول خلال فترة احتلال الفرنسيين لمصر حول قصة حب بين “إيزابيلس” ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين شاب مصري يُدعى “سليم”.

ويحاول والد “إيزابيلس” تزويجها من شخص لا تحبه فتهرب ليلة زفافها، لكن والدها يجدها ويرسلها إلى فرنسا، فتلجأ الفتاة لساحر، حتى يمر عليها الزمن، ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

وبعد تجمع أبطال العمل في فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد بدأت تصوير فيلم “رمسيس باريس” مطلع شهر يناير الحالي، كما سبق وأعلنت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”. وتشارك هيفاء بين الحين والآخر، المتابعين على “السوشيال ميديا” بلقطات من كواليس تصوير الفيلم عبر خاصية “الستوري”، ما يزيد من حماس الجمهور للفيلم المنتظر.