هبة عبدالغني تكشف عن شخصيتها في حكاية "واللي ما يشتري يتفرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة هبة عبدالغني، تصوير دورها في حكاية "واللي ما يشتري يتفرج"، ضمن حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" للكاتب عمرو محمود ياسين، بالتزامن مع بدء عرضها.

ونشرت هبة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بوستر شخصيتها بالعمل، وعلقت عليه قائلة: "أحب أعرفكم علي زينة.. واللي ما يشتري يتفرج، تابعونا ابتداء من اليوم إلى الأربعاء على شبكة قنوات ON في تمام الساعة 8 والإعادة الساعة 10 على ON drama، كما تعرض على قناة MBC1 من الأحد للخميس في تمام الساعة 4 عصراً، الحكاية الثامنة من الموسم الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك، إخراج أستاذ عصام نصار".

يشار إلى أن حكاية "واللي ما يشتري يتفرج"، إخراج عصام نصار، ويشارك في بطولتها كوكبة من النجوم منهم بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، وهبة عبدالغني، وندى عادل، وصبري عبدالمنعم ومصطفى حشيش وتامر ضيائي.

كما تنتظر الفنانة هبة عبدالغني، عرض أحدث أعمالها الدرامية، قصة "شبح البدروم"، إحدى قصص وحكايات مسلسل "خارج السيطرة" المأخوذ عن فورمات أمريكي.

قصة "شبح البدروم"، من بطولة هبة عبدالغني ونور إيهاب ومعتز هشام ويوسف وائل نور وإسراء رخا وعبدالرحمن عامر وعمر عمر، ومن تأليف لاري نبيل، وإخراج محمد بكير.