فيديو.. السمكة الأخطر على وجه الأرض “تبتسم” لحظة التقاط سيلفي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

حاز مشهد جميل وغريب نشرته ناشطة في عالم الغوص في مياه البحر على إعجاب آلاف المتابعين حول العالم، بسبب لقطة نادرة وفريدة حصلت عليها بعدسة كاميرتها، مع سمكة تصنف من أخطر المخلوقات على وجه الأرض.

وشاركة الفتاة الغطاسة بصفحتها في “إنستغرام” لحظات اعتبرتها الأمثل لصورة سيلفي التقطتها مع سمكة، لكن المثير أن السمكة بدت مختلفة في هذه اللقطة عن باقي المشاهد التي سجلتها الكاميرا.

وظهرت السمكة وكأنها تفاعلت بشكل إيجابي مع رغبة الفتاة في الحصول على صورة السيلفي، حيث اقتربت السمكة من وجه الغطاسة وظهرت على وجهها ما بدى على أنه علامات ابتسامة واضحة وجميلة.

الجدير بالذكر، أن السمكة التي ظهرت في المشهد الجميل هي السمكة الينفوخية (Pufferfish) أو الفقلية (Tetraodontidae) هي واحدة من أكثر أنواع الأسماك خطورة علي سطح كوكب الارض، ويعد سمها من أكثر السموم فتكاً وقدرة علي القتل في العالم (في المرتبة الثانية على وجه الأرض)، يمكن أن يقتل هذا السم الشديد الإنسان في دقائق معدودة فقط.

وعلقت الغطاسة على المشهد مشيرة إلى أنه من أجمل المشاهد التي التقطتها في عام 2021 مع عدة صور أخرى تظهر لحظات نادرة مع مخلوقات بحرية مختلفة.

وتحتوي هذه الأسماك على سم يسمي “رباعي الأرجل”، وتصل درجة سميته لأكثر من 1200 ضعف سمية سم السيانيد، ولم يستطع العلماء إلى يومنا هذا للاسف، التوصل لمصل لعلاج هذا السم الفتاك، الذي يقتل الكثير من الأشخاص الذين يتناولون هذه السمكة، حيث تمنح بعض البلدان، مثل اليابان، شهادات طبخ حصرية لبعض الطباخين القادرين على طعيها وتقديمها للزبائن.