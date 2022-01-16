ليفربول يحتفي بهدف محمد صلاح في مرمى منتخب غينيا بيساو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، لاعبه المصري المحترف بين صفوفه، محمد صلاح، بعد تسجيله هدف في مرمى منتخب غينيا بيساو.

ونشر النادي الإنجليزي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، هنأ فيها صلاح، بعد قيادة منتخبه المصري لكرة القدم للفوز على نظيره منتخب غينيا بيساو، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون.

وذكر ليفربول في تغريدته التي أرفقها بصورة لمحمد صلاح ،قائلا: “بهدف الملك المصري محمد صلاح.. منتخب مصر يحقق الفوز أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2021”.

ويذكر أن محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة “الفراعنة” أمام غينيا بيساو، عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد، ليحقق منتخب مصر فوزا مهما، احتل به المركز الثاني ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وبهدف صلاح، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 3 نقاط، يحتل بها المركز الثاني، خلف منتخب نيجيريا المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل غينيا بيساو المركز الثالث، بنقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب السودان.