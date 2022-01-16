شكرا لقرائتكم خبر عن "عائشة لا تستطيع الطيران" يشارك فى مهرجان روتردام السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مهرجان روتردام مشروع فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" للمخرج مراد مصطفى للمشاركة ضمن فعاليات أيام الصناعة فى الدورة الــ51 لمهرجان روتردام السينمائى الدولى والتى تقام فى الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير والذى يعد واحدًا من أهم مهرجانات العالم.

وكشف المخرج مراد مصطفى فى تصريح لـ"الخليج 365" قصة فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" الذى فاز بأكثر منحة إنتاجية خلال الفترة الأخيرة آخرها من مهرجان مرسيليا، قبل أن يبدأ "مراد" تصوير مشروعه العام المقبل 2022.

وقال "مراد" إن فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" يدور حول بنت صومالية، عمرها 20 سنة، تعمل فى الرعاية الصحية بمصر، ويتتبع الفيلم رحلتها فى عملها وتحركها من بيت لبيت لتقديم المساعدة للمرضى.

وكان المهرجان قد أعلن عن فيلم افتتاح الدورة 51، وهو «على طول الطريق» التى تعود به المخرجة الهولندية ميجيك دى يونج إلى روتردام، حيث تقدم العرض العالمى الأول لفيلمها الروائى الجديد، وهو فيلم مبنى على قصة التوائم الأفغانية الجريئة ناهد وماليهى، التى التقت بهما المخرجة خلال عملها التطوعى فى مخيم موريا للاجئين فى جزيرة ليسبوس اليونانية.

يعد روتردام السينمائى أحد أكثر المهرجانات حضورًا فى أوروبا، حيث يشهد، فى العام العادى، حوالى 1500 عرض ويتوقع قبول أكثر من 300000 سينما. كما يتطلع عادةً إلى استضافة 2000 متخصص على الأقل فى هذا المجال.