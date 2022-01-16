100 شخصية.. يسرا تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "كلام في الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة الكبيرة يسرا، تفاصيل برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "كلام في الحب" الذي سيعرض قريبًا على قناة "إم بي سي مصر".

وقالت يسرا، ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، على قناة "MBC مصر": "بشكر فريق إعداد البرنامج، وسعيدة جدًا بالتعامل معاهم.. قابلنا 100 شخصية في البرنامج ده.. كلنا بنتكلم عن الحب بجميع أنواعه".

وتابعت: "البرنامج سيكون به ضيوف معروفين للجميع، وشخصيات أخرى غير معروفة ولكنهم قدموا نماذج جيدة في الحب".

وأضافت: "أنا مش عاوزة أحرق حاجة، بس إن شاء الله البرنامج يعجب الناس كلها، كل واحد فينا يعرف قيمة الحب ويعرف كيف يحب؟، حتى لو حد عامل نفسه جدع وشديد ومش بيحب، لكن في الآخر هيحب، أنا عن نفسي بحب كل الناس وأتمنى مشاهدة البرنامج وأن يعجب كل المشاهدين".

من ناحية أخرى، بدأت يسرا تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "أحلام سعيدة" المقرر أن تنافس به في موسم شهر رمضان المقبل.

المسلسل بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، ومن تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.