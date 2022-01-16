شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تفصل فريق عمل مسلسل "سوشيال" لأحمد زاهر عن انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لفريق عمل مسلسل "سوشيال" حوالى 3 أيام للانتهاء من تصوير مشاهده، وهو من بطولة الفنان أحمد زاهر وميرنا نور الدين وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن المقررأن يعرض المسلسل فى 10 حلقات، من تأليف محمد جلال.

مسلسل "سوشيال" انطلق تصويره مؤخراً، وهو من تأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالتأليف الدرامى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامرفرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وتدور احداث العمل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا.





ويسجل مسلسل "سوشيال" التعاون الثانى على التوالي بين أحمد زاهر والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد انتهائهما من تصوير فيلم "فارس" الذى يخوض به زاهر أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والمقرر عرضه قريباً، ويشارك في بطولته حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وصلاح عبد الله كضيف شرف، تأليف حسام موسى.

يذكر أن أحمد زاهر عرض مسرحية "عائلة لاسعة جدًا" في السعودية الشهر الماضى، وشارك في بطولتها ملك وليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، منة فضالي، مروى عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم، وتسجل المسرحية عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عاما.

يذكرأن آخرأعمال أحمد زاهر الدرامية حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب، ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، وناقشت الحدوتة تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غيرالعاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.