الخميس والجمعة.. أصالة وأحمد سعد في ضيافة "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" المطربة أصالة والمطرب أحمد سعد، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

تتضمن الحلقة مجموعة من التحديات الفنية بين أصالة وسعد، اللذان تربطهما صداقة قوية، وبالرغم من ذلك يتحديان بعضهما في أداء العديد من الدويتوهات داخل الاستوديو بمصاحبة فرقة أصالة الموسيقية، وتمتد المعركة الغنائية بينهما لأن يؤدي كل منهما أغاني الآخر بطريقته، كما يقدمان أغنية ارتجالية وضعا لحنها أثناء التصوير، وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.

يروي سعد وأصالة حكايات وتفاصيل عن علاقة الصداقة التي تجمعهما، ومواقف طريفة بينهما يتحدثان عنها لأول مرة. كما تتضمن الحلقة ظهورًا خاصًا لأبناء أصالة (شام وخالد وعلي وآدم)، الذين حضروا جزءًا من اللقاء مع والدتهم وشاركوها في بعض الأغاني والألعاب.