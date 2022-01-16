“أم غير ديمقراطية” منى الشاذلي تتحدث لأول مرة عن بناتها.. شاهدوا جمالهن في صورة نادرة!

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 02:45 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير في العالم العربي لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهـم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الإعلامية المصرية “منى الشاذلي” التي تحدثت مؤخرًا عن علاقتها بناتها التي لا يعرفهن الجمهور.

حيث كشفت الإعلامية منى الشاذلى عن حياتها الشخصية للمرة الأولى خلال برنامج حلت فيها ضيفة للمرة الأولى وذلك بصحبة الإعلامية فاطمة مصطفى مقدمة برنامج “الراديو بيضحك” الذى يذاع على راديو 90.90.

وقالت إنها أم لثلاثة بنات منهما اثنتين توأم، قائلة: “أنا مش ديمقراطية، لأن في أساسيات، وبشوف إن الأمومة مُقدسة، وشغلى جنب البيت، وممكن أبقى في اجتماع وحالة طوارئ في الشغل، وأقول للى معايا بريك نص ساعة وراجعه، وفى الوقت ده اروح جرى لبناتى، اشوف في إيه حاصل”.

وأضافت مقدمة “برنامج معكم“: “ممكن أروح علشان في واجب ما اتعملش، في حد راجع من المدرسة بيعيط، فاروحله مش بستنى لبعد التصوير واخلص واروحلهم، لأن الأمومة دي أهم حاجة، وتعتبر وظيفة بدوام كامل و أتعاطف مع كل أم عاملة لإدراكي مدى صعوبة الأمر”.

صورة نادرة تشهد الظهور الوحيد لإبنتي الإعلامية منى الشاذلي

وعن زوجها وطريقة تربية بناتهما الثلاثة أوضحت منى الشاذلي: “اختلف مع زوجي في طريقة تربية البنات فهو كثيرًا ما يدللهن ويعترض على طريقه تربيتي لهن وتابعت: “بناتي هن أكثر أشخاص يتستطيعون إضحاكي”.

كما تطرقت إلى المطبخ قائلة: “في أكلات كتير بيطلبوها مني، لأن في اساسيات عندنا إن الاكل بيتى، والمطبخ عندنا دايماً عامر، وحاجات بتتعمل طول الوقت، وهو بالنسبة لينا قلب البيت، واجتماعات العيلة بتبقى في المطبخ، وماشيين مع الموسم، يعني في الشتا نجيب الأكل اللى طالع فيه، وهكذا”.

أصالة وأولادها الأربعة ضيوف منى الشاذلي فى “معكم” على Cbc

من ناحية أخرى، تستضيف الإعلامية منى الشاذلـي النجمة السورية أصالة نصري والنجم المصري أحمد سعد، ضيوفًا في برنامجها “معكم”، المذاع على قناة Cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساء، وفى مفاجأة لأول مرة تصطحب أصالة معها في الحلقة أولادها الأربعة شام وخالد الذهبى، وآدم وعلى العريان.

وشاركت منى الشاذلي جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو من برومو حلقة أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“.

وعلّقت قائلة: “صولا.. طول السنة حب مليون حكاية في معكم منى الشاذلي الخميس والجمعة.. والمفاجأة حضور أولاد أصالة.. انتظرونا”.

منى الشاذلي منذ بدايتها وحتى اليوم

تُعد الإعلامية منى الشاذلي واحدة من أهم الإعلاميات في الوطن العربي.

بدأت منـى الشاذلي حياتها العملية كمقدمة برامج من خلال شبكة قنوات ART في أواخر التسعينات، وقدمت عدد من البرامج الخفيفة في البداية، ثم قامت بتقديم برامج ترفيهية منها برنامج “لا تذهب هذا المساء”، وفي عام 2003 قامت منى الشاذلـي بتغيير جلدها في مجال التقديم، لتقدم برنامج “القضية لم تحسم بعد” وفي نفس العام قدمت برنامج ” لا أرى لا أسمع لا أتكلم”.

انتقلت بعدها منى الشاذلـي إلى قناة دريم لتبدأ رحلة جديدة في مجال الإعلام وقدمت في 2005 برنامج “العاشرة مساء” حتى 2012.

ثم انتقلت منى الشاذلـي إلى MBC مصر في نفس العام وقدمت برنامج “جملة مفيدة” لعام واحد فقط وتركتها في 2013.

انتقلت بعد ذلك إلى قناة CBC المتواجدة بها حاليًا وابتعدت منى الشاذلـي عن تقديم برامج لها أي علاقة بالسياسية، وتقدم حالياً برنامج “معكم”.

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