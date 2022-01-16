أجرأ لقاء.. إيناس الدغيدي: (إنتي ليه معقدة من الرجالة وإيه التجربة اللي كرهتك فيهم؟) .. شاهد رد إلهام شاهين الصادم!

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 02:45 صباحاً - في إحدى حلقاتها السابقة من برنامج شيخ الحارة والجريئة للمخرجة إيناس الدغيدي المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، إستضافت الفنانة إلهام شاهين، وتحدثت عن العديد من جوانب حياتها الشخصية والفنّية.

وطرحت ايناس الدغيدي سؤال لإلهام شاهين بخصوص الرجال وكره الاخيرة لهم، وقالت: “الهام شاهين انت تحدثتي في حوار سابق ان الرجال هم سبب المشاكل، نقدر نقول ان الهام شاهين معقدة من الرجالة؟

الهام شاهين ردت: “مش أوي بس هم فعلا سبب المشاكل، وانا ما بشوفش أي ست عنها مشكلها الا ويكون وراها راجل.. واضافت: “ان الستات مش بتاع مشاكل، لن الست عايزة راجل تكسبة وعايزة حياة هادئة ورمنسية”.

والحقت ايناس الدغيدي بسؤال أخر: “ايه التجربة الشخصي اللي عقدتك من الرجالة؟ لتجبيها إلهام شاهين ان كل التجارب، واشارت الى انها فاشلة جداً جداً في علاقاتها بالطرف الأخر، وانا متعبة لهم بشكل كبير.

إلهام شاهين : دوري مفاجأة في مسلسل “بطلوع الروح” رمضان 2022

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة إلهام شاهين، إنها سوف تخوض السباق الرمضاني 2022 مع المخرجة كاملة أبو ذكري بـ “مسلسل بطلوع الروح“.

قالت إلهام شاهين، في أحدث تصريحاتها: “داخلة اصور الاسبوع الجاي مسلسل بطلوع الروح لرمضان، مع المخرجة كاملة أبو ذكري”.

وتابعت قائلة: “مش عايزة أقول أي تفاصيل عن الشخصية لأنها هتكون مفاجأة شديدة للجمهور وليا انا شخصيًا، لو كان دور عادي كان ممكن اقول لكن عايزة الناس تشوفه في وقتها”.

كما عبّرت الفنانة إلهام شاهين، عن حبها الشديد للفنان الراحل سمير غانم، مشيرة – في ذكري ميلاده – إلى إنها كانت تجمعها به علاقة صداقة مميزة.

وقالت إلهام شاهين، عن الفنان الراحل سمير غانم: “أحلى عشرة مع فنان عشت معاه أيام الشغل هو سمير غانم لأن المسرح غير الفيلم بيبقى تصوير شهر شهرين وكل واحد يروح في طريقه، والمسلسل كام شهر أما سمير أنا قعدت معاه على المسرح خمس سنين كل يوم بنتقابل ولفينا دول كتير مع بعض في مسرحية “بهلول في إسطنبول”، عرضنا في لبنان والكويت والإمارات، في الاجازات وطول السنة بنعرض في مصر”.

وتابعت قائلة: “كنت هعمل المسرحية سنة واحدة لكن من كتر انبساطي بالشغل مع سمير غانم كنت بجدد العقد كل سنة، أكتر إنسان مسالم وفنان متجدد لدرجة إنه عنده إفيهات ثابتة وكل مرة بتضحك الجمهور لكن في أيام ميقولهاش عشان يقول أنا أجدد لنفسي واحس بالتغيير، فنان عبقري في الكوميديا، بالنسبالي أكتر فنان ممكن يضحكني من قلبي هو سمير غانم كان حالة مميزة جداً”.

وحلّت أمس 15 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

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