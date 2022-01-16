شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تقدم "أنت عمرى" و "أقولك إيه" بساقية الصاوي.. أول فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل بقاعة الحكمة، علي أن تكون الأولي في تمام الساعة السادسة مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وتقدم أم كلثوم خلال الحفل أغنيتين من أجمل الأغاني التي غنتها هم "أنت عمرى" و"أقولك إيه "، ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

يذكر أن أغنية أنت عمري تأليف الشاعر أحمد شفيق كامل، ألحان محمد عبد الوهاب، وسميت هذه الأغنية لقاء السحاب لأنها كانت أول تعاون فني بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ، أما أغنية أقولك إيه ألفها عبد الفتاح مصطفي، ولحنها رياض السنباطي، وغنتها أم كلثوم عام 1965.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس .