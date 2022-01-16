شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مغنية يعلن وفاة جدة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان اللبنانى باسم مغنية، وفاة جدة النجمة نانسى عجرم، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتب: "الرحمة لروح جدتك.. عزائى لك ولعائلتك الكريمة".

وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلاً غنائيًا فى ليلة رأس السنة والتى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".

وأشعلت نانسى الحفل بباقة من أغانيها المميزة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها: "مين ده اللى نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات"، بالإضافة إلى "إنت مصري" التى أشعلت المزيد من أجواء الإثارة، وغيرها مما قدمتها بناء على رغبة الجمهور.

تخلل الحفل صعود المطرب والملحن محمد رحيم على خشبة المسرح بجوار نانسى التى من جانبها قدمته للجمهور، وأشارت إلى أنهما سبق أن تعاونا معا فى أغنية "الدنيا حلوة".