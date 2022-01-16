كريم فهمي يوجه رسالة لـ"كيروش" بعد فوز مصر على غينيا بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان كريم فهمي، على فوز المنتخب الوطني على منتخب غينيا، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وكتب فهمي، عبر حسابه على"تويتر": "حد يفهم كيروش إن منتخب مصر أهم منتخب في القارة.. حد يفهمه إننا عندنا أهم ناديين في القارة، حد يفهمه يا جماعة عشان والله شكله مش عارف.. أنا بتكلم جد.. حد يعمله منشن".

انتهت المباراة بفوز منتخب مصر على غينيا بهدف نظيف دون رد، أحرزه النجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا كالتالي.. حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف. خط الوسط المدافع: عمرو السولية، محمد النني. خط الوسط المهاجم: عبدالله السعيد، محمد صلاح، عمر مرموش. المهاجم: مصطفى محمد.