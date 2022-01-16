ينفي التحاقها بمدرسة حكومية.. والد ياسمين صبري يهاجمها: لبسها كان من باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، ما جاء على لسانها مؤخرًا بشأن تلقيها التعليم في فترة من الفترات بمدرسة حكومية، وبشأن مصروفها الذي وصفته بأنه كان قليلا جدا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر صبري صورة لطالبات مدرسة وصفها بأنها من أرقى مدارس الإسكندرية، معلقًا "دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي انها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة وانها وصلت بمجهودها".

وتابع "لكن ان واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية، بتلبس من باريس لإني كنت بجيب لها لبسها من هناك، ودخلت مدرسة الـ EGCأرقي مدارس اسكندرية في وقتها، وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم ولها غرفة خاصة بحمامها، وطلعت تروحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية، تطلع تدعي انها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس!. حتاخدي نيشان، بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تصقفلك".

كانت ياسمين صبري تحدثت في جلسة حوار على موقع التغريدات الشهير، عن طفولتها، وقالت "أنا بنت اسكندرانية عايشة في طبقة متوسطة، مصروفي لو خلص وهو قليل جدا مع نفسي، وكنت بلعب سباحة وفي وقت من الأوقات كنت في مدرسة حكومة"، وهو ما أثار غضب والدها.