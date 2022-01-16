على طريقة القرموطي.. أحمد آدم يوجه رسالة لـ كيروش مدرب منتخب مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل الفنان أحمد آدم ضيفًا على برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، مساء اليوم السبت، وتحدث عن الكثير من الأمور الفنية والحياتية، وفي القضايا والموضوعات التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة.

ووجه خلال الحلقة نصيحة إلى مدرب منتخب مصر كيروش، مستخدما طريقة القرموطي، أحد أشهر الشخصيات التي لعبها في مشواره الفني، وقال "والله يا عم كيروش مش عارف اجيبهالك إزاي كل اللي أنا عارفه انك كرشت نَفَسنا، ومبقيناش عارفين راسنا من رجلنا".

وتابع منتقدًا طريقة تفكير كيروش "حاطط لاعيبة مش في أماكنها وصلاح ورا الجون، راسينا على حل والعب بما يرضي الله، مش هينفع الكلام ده مش عايزين حرقة دم ومعلش احنا بنتكلم".

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز في مباراة اليوم أمام غينيا، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية بهدف أحرزه اللاعب محمد صلاح.