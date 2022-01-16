حكيم يحتفل بفوز المنتخب الوطني على غينيا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان حكيم، على فوز المنتخب الوطني على منتخب غينيا، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

ونشر حكيم، لقطة هدف المباراة، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "مبروك لمنتخب مصر".

انتهت المباراة بفوز منتخب مصر على غينيا بهدف نظيف دون رد، أحرزه النجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا كالتالي.. حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف. خط الوسط المدافع: عمرو السولية، محمد النني. خط الوسط المهاجم: عبدالله السعيد، محمد صلاح، عمر مرموش. المهاجم: مصطفى محمد.