نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ "كيروش" في لقاء المنتخب الوطني أمام غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة لمدرب المنتخب الوطني كيروش، بالتزامن مع إقامة المباراة التي تجمع بين مصر وغينيا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "شفت بقى لما ما تخترعش وكل واحد يتحط في مركزه.. الدنيا بتبقى تمام إزاي؟ .. زيزو بقى مكان عبدالله.. براڤو عمر كمال".

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا كالتالي.. حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف. خط الوسط المدافع: عمرو السولية، محمد النني. خط الوسط المهاجم: عبد الله السعيد، محمد صلاح، عمر مرموش. المهاجم: مصطفى محمد.