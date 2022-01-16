شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يعلن شفاءه من فيروس كورونا: الحمد لله الغزالة نيجاتيڤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم كريم محمود عبد العزيز، شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا، إذ أكد إصابته بها منذ أيام، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتب ساخراً " الحمد لله لغزالة نيجاتيڤ"، مستعيناً بكلمات الاغنية الشهيرة "الغزالة رايقة" التى طرحت في فيلمه الأخير من أجل زيكو.



كريم محمود عبد العزيز

وحقق فيلم "من أجل زيكو"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى، فى ثامن أيام عرضه بالسينمات ليلة أمس الأربعاء إيرادات بلغت 540,981، وانطلق الفيلم فى دور العرض الأسبوع الماضى، وبالتحديد منذ يوم 5 يناير.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "أذكى طفل في مصر"، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

فيلم "من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية، بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.