شكرا لقرائتكم خبر عن صبري عبد المنعم: بليغ حمدي قال لي لا تصلح للغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صبرى عبد المنعم، مازحا، هددت المخرج إسماعيل عبد الحافظ بأني سأخطف ابنه محمد لو ما اشتغلتش في ليالي الحلمية الجزء الثانى، فقال لى روح لصاحبك أسامة أنور عكاشة فقلت ليه هخطف ابنك هشام لو ما اشتغلتش، واشتغلت فعلا بالجزء الثانى من مسلسل ليالي الحلمية واستمريت حتى الجزء الأخير.

وأضاف عبد المنعم، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، شخصية إلهامى في مسلسل زيزينيا كانت رائعة بروح عمار الشريعى، وكنت أتحدث معه عن تفاصيل الشخصية حتى نصل للمقام الذي يبدأ منه.

وتابع صبرى عبد المنعم، أحب أن أجلس مع نفسه ويدندن موسيقى، وده بيساعدني أن أصفي ذهني للأدوار، وفي مسلسل المشربية طلبت من المخرج أن أذهب للملحن بليغ حمدى في البيت كي أغنى أغنية في المسلسل، وذهبت للأستاذ بليغ انتظرته لعدة ساعات لحد ما صحى من النوم وقالى غنى وغنيت، وقالى أنت لا تصلح تغني كده بصوت من غير مزيكا في المسلسل، وصعبت عليا نفسي لكن بعد كده بقينا صحاب.