كايتي بيري تحتفل بعيد ميلاد أورلاندو بلوم.. رسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً، كايتي بيري، عدة صور وفيديوهات تجمعها بخطيبها الممثل أورلاندو بلوم على صفحتها في إنستغرام؛ احتفالاً بيوم ميلاده الـ45.

وأرفقت النجمة المنشور بتعليق كتبت فيه: “45 سعيدة لأكثر شخص لطيف وعميق وقوي وجميل عرفته، شكراً لكونك بوصلة ثابتة، ومَرسى لا يتزعزع ولنشرك السعادة في كل مكان تمر به، إن الحب والنور في حياتي وأنا أشكر نجوم الحظ عليك وعلى ابنتنا DD”.

وكان اللافت في الصور التي نشرتها كايتي صورة لهما في إحدى المقابر الفرعونية، حيث ظهر أورلاندو بلوم بالزي المصري التقليدي، فيما ظهرت كايتي بيري بالأزياء الفرعونية.

أما الصور المتبقية فتضمنت لقطات لأورلاندو بلوم في المنزل، وصورة له من كواليس فيلمه “The Outpost”، وصورة له مع كلب صغير وصورة لهما في نزهة في إنجلترا، وصورة في إحدى المناسبات، إضافة إلى فيديو له، وهو يقود الدراجة الهوائية في المنزل، وفيديو آخر وهو يطعم كايتي بيده.

يذكر أن الممثل البريطاني أورلاندو بلوم، وخطيبته مغنية البوب الأمريكية كايتي بيري قام عام 2020 بشراء منزل فخم في حي كومباوند مونتسيتو الراقي بمنطقة سانتا باربارا التابعة لولاية كاليفورنيا بمبلغ 14 مليون و200 ألف دولار، من الرئيس التنفيذي السابق لشركة: “دوراسل وكرايسلر- روبرت كيدر الذي امتلك المنزل لأكثر من 20 عاماً، وفقاً لما ذكره موقع “فاريتي”، وصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعيش الثنائي حالة من الحب والرومانسية ويسعيان لتأسيس عائلة مميزة خاصة بعد أن رزقا بطفلتهما الأولى “ديزي دوف” في آب/ أغسطس عام 2020.