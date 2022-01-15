شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "البيت بيتى" فى انتظار عودة مصطفى خاطر من باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفنان مصطفى خاطر تصوير مشاهد مسلسل "البيت بيتى" بعد عودته من باريس حيث يتواجد هناك لتصوير مشاهد فيلم "رمسيس باريس" مع هيفاء وهبى وحمدى الميرغنى وإخراج أحمد خالد موسى، حيث يتبقى 3 أيام تصوير لخاطر في المسلسل ويتم الانتهاء من آخر المشاهد وتجهيزه للعرض.

وأوقف المخرج تصوير مسلسل "البيت بيتى" بسبب سفر مصطفى خاطر إلى باريس، إضافة إلى إصابة الفنان كريم محمود عبد العزيز بفيروس "كورونا"، حيث أعلن الأخير ذلك فى منشور عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، وحيث كتب "الغزالة Positive"، فى إشارة منه إلى نتيجة المسحة، مستعيناً بكلمة الغزالة إشارة إلى أغنيتة "الغزالة رايقة" التى حققت نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "البيت بيتى" مكون من 10 حلقات ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، محمود عبد العزيز، مى القاضي، ميرنا جميل، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار كوميدى مع اثارة وتشويق.

ويعرض لمصطفى خاطر في السينمات فيلم "مربع برموده" ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، روجينا، هنا شيحة، محمد جمعة، دينا وإخراج طارق رفعت، كما ينتظر طرح فيلم "تماسيح النيل" أواخر الشهر الجارى ويشارك في بطولته حمدى الميرغنى، خالد الصاوى، هنادى مهنى، ويزو، كريم عفيفى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة وإخراج سامح عبد العزيز.



مصطفى خاطر اثناء تواجده فى باريس