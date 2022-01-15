شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم: دورى فى حكاية "اعمل نفسك ميت" الأقرب إلى قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة مى سليم عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على حكاية "اعمل نفسك ميت" ضمن مسلسل "نصيبى وقسمتك" التى عرضت مؤخرًا على قناة on وحققت نجاحًا كبيرًا بإشادة الجميع، وتصدرت حلقاته التريند.

وقالت مى سليم لـ"الخليج 365" إنها تفاجأت بردود أفعال قوية على الشخصية التى قدمتها من خلال المسلسل ولم تتوقع كل هذه التوقعات من أصدقائها داخل الوسط الفنى وخارجه، مشيرة إلى أنها عمرها لن تتخيل أن تقدم حكاية وتحقق كل هذا النجاح.





وأضافت أنها بذلت مجهودًا كبيرًا فى حكاية "اعمل نفسك ميت" جعلها خرجت بهذا الشكل التى حققت نجاحًا من خلالها، كذلك فريق العمل الذى أدى كل بطل دوره على أفضل مستوى، مشيرة أن دورها فى المسلسل يعتبر الأقرب إلى قلبها.

وأشارت إلى أنها مبسوطة بالتعاون مع فريق العمل حيث سادت جالة من البهجة والحب بينهم، على الرغم من الضغوط التى تعرضوا لها لإنهاء تصوير باقى مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه.

حكاية "اعمل نفسك ميت" بطولة مى سليم، حازم سمير، ميدو عادل، ليلى حسين، إيهاب فهمى، محمد مهران، ريهام نبيل، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، وهى سابع حكايات المسلسل.





ويعرض لمى سليم حاليًا فيلم 200 جنيه الذى يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.