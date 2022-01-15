شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: من حبى لـ عبد الناصر كنت بقلد خطبه بطفولتى وخرجت مع الملايين لوداعه بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد صبحى، بذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى يوافق اليوم 15 يناير، وقال محمد صبحى: "عندما كنت طفلاً في ابتدائى واعدادى كنت أحب تقليد خطب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في كل المناسبات".

وتابع محمد صبحى: "كنت أنا وزملائى بنحب الزعيم الراحل لدرجة وإحنا أطفال كنا بنشترى قمصان بيضة خفيفة عشان تبين اننا حاطين صورة جمال عبد الناصر على صدرنا ونفتخر بذلك".

وأضاف محمد صبحى: "النهاردة 15 يناير مناسبة عظيمة بالنسبة لى وهو عيد ميلاد الراحل جمال عبد الناصر الـ 104، وبنحتفل بمسيرته الثرية الرائعة وكلنا كنا بنحب جمال عبد الناصر وعشقنا لجمال عبد الناصر زاد من عشقنا للوطن أكثر، وانا لا أنسى عندما تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية سنة 1970، وكان يوم رحيل جمال عبد الناصر لقيت نفىسى في وسط الملايين بالتحرير خرجنا لنقول وداعا لهذا الرجل".

وأختتم محمد صبحى حديثه: "أكيد كان جمال عبد الناصر له أعداء ودول لا يمثلوا 5%، وهم نفسهم أعداء الوطن في كل الأزمنة والذين يحاولوا تشويه صورتها، وجمال عبد الناصر أحببناه أبا وصديقا للفلاح والعامل والموظف والمعلم والفنانين والمثقفين، فكان حريصا أن يرفع قامة مصر في العالم كله".