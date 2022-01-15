شكرا لقرائتكم خبر عن 13.5 مليون جنيه إيرادات فيلم "الجريمة" بعد 11 يوم عرض فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز والنجمة منة شلبى، إيرادات وصلت فى شباك التذاكر بعد طرحه بـ 11 يومًا من العرض 13 مليون جنيه و640 ألف جنيه حيث طرِح الفيلم يوم الأربعاء قبل الماضي بعد عرض خاص كبير ومميز احتل به الفنان أحمد عز، صدارة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لساعات طويلة.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، ومحمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، إخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.

ويشهد الفيلم عودة أحمد عز ومنة شلبى للعمل سوياً بعد 11 عاماً من تقديمهما فيلم "بدل فاقد" عام 2009، والذى شارك في بطولته سوسن بدر، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، رشا مهدى، عايدة رياض، على حسنين، ياسر الزنكلونى، عفاف مصطفى، وائل سامى وتأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء.

وعرض للنجم أحمد عز في السينمات مؤخراً فيلم "العارف" والذى حقق إيرادات تخطت 63 مليون جنيه، وشارك في بطولته أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

فيما يعرض للنجمة منة شلبى أيضاً فيلم "من أجل زيكو"، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، سمر مرسى، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج وإنتاج بيتر ميمى.