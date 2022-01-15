نبيل الحلفاوي يعلق على أداء حكم مباراة مصر وغينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على أداء حكم مباراة المنتخب الوطني المصري ومنتخب غينيا المقامة حاليًا بالكاميرون.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "التحكيم الأفريقي يؤكد يوما بعد يوم السمعة السيئة".

جاء ذلك ردا منه على سؤال أحد متابعيه، قال فيه: "المفروض فى حالة طرد لغينيا واضحة وصريحة؟".

يذكر أن تشكيل منتخب مصر أمام غينيا، جاء كالتالي.. حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف. خط الوسط المدافع: عمرو السولية، محمد النني. خط الوسط المهاجم: عبدالله السعيد، محمد صلاح، عمر مرموش. المهاجم: مصطفى محمد.