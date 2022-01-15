أحمد آدم يعلق على ألقاب "نمبر وان" و"الهضبة" و"ملبن مصر": "اسمي موسيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد آدم، إن وجود ألقاب للفنانين أمرًا قديمًا وليس وليد العصر الذي نعيشه، وذلك تعليقًا على رأيه في وجود ألقاب مثل نمبر وان وملبن مصر والهضبة، في برنامج كلام الناس المعروض على قناة MBC مصر.

وتابع آدم "زمان الصحفيين كانوا هما اللي بيقولوا اللقب، أو الجمهور يمنح الفنان اللقب، لكن الفرق أن في الفترة الحالية الفنان هو من يطلق على نفسه اللقب"، مشيرا إلى أنه لا يحب حكاية الألقاب.

وأضاف أنه إذا فكر في اختيار لقب لنفسه سيختار الاكتفاء باسمه فقط: "أحمد آدم اسم حلو موسيقي يتقال إيه قبل منه".

وعن رأيه في نشر الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، علّق "الفيسبوك سرايا زرقا ده اللي هيضيعنا، زمان كل واحد كان بيبقى قاعد في قهوة مع أصحابه بيهلفت، المصيبة إن القعدة دي بقت علنا بقى عنده مجال وفانز، حس انه بقى جرنان، ودي مصيبة كل واحد بدأ يحس انه عنده نفوذ معاه جرنان وكاميرا وكانه صحفي والشهرة بقت غريبة".

جدير بالذكر أن أحمد آدم شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "200 جنيه" مع مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد السعدني، هاني رمزي، أحمد رزق، دينا فؤاد، مي سليم.