فن ومشاهير

“بنزيما” يفاجئ معجبيه بتصريحات لافتة عن “محمد صلاح”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كريم بنزيما

فاجئ مهاجم الفرنسي من أصل جزائري “كريم بنزيما” معجبيه، بتصريحات لافتة عن نجم نادي المصري محمد صلاح.

حيث انهال بنزيما بالمديح على صلاح قائلاً: “هو موهوب جدا، وهو حاليا أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم”.

وتواجد صلاح في القائمة النهائية لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم 2021، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفقة الأرجنتيني ليونيل نجم باريس سان جيرمان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وأضاف بنزيما في تصريحات نشرتها مجلة “فرانس فوتبول”: “هو يذكرني بكريستيانو رونالدو، صلاح لاعب مفيد لهذا الفريق، ولأي فريق في العالم”، وذلك في إشارة إلى أن الأنباء التي ربطت النجم المصري في السابق بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

كما أشار إلى أنه: “من الجيد دائما أن ترى زميلا لك في هذه يقدم مستويات رائعة، أنا في الحقيقة سعيد بما يقدمه”.

يذكر أن صلاح يقدم مستويات استثنائية مع ليفربول هذا الموسم، علما بأنه يتصدر ترتيب هدافي برصيد 16 هدفا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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