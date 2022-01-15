خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن العازف أحمد أبو زهرة، خروج والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى.

ونشر نجل عبد الرحمن أبو زهرة، صورة له مع والده عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "الحمد لله بابا خرج من المستشفى، وشكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله.. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة على خير".

وكانت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، ابنة الفنان القدير، أعلنت إصابته بفيروس كورونا، منذ أيام.

وشارك عبد الرحمن أبو زهرة في رمضان الماضي، في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي قام بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي وغيرهم.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي" الذي عُرض على منصة شاهد vip بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي.