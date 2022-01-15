‏كاظم الساهر: لا مزاح مع كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجه الفنان العراقي كاظم الساهر، الجمعة، نصيحة إلى جمهوره بالحذر من فيروس كورونا المستجد.‏

وقال كاظم الساهر خلال حفل أحياه في دبي بالإمارات: “انتبهوا على نفسكم هذا الفيروس ما بيه مزاح”.

وصعد كاظم الساهر على خشبة المسرح وهو يرتدي “الكمامة”.

وقدم مجموعة من أجمل أغانيه، بدأها بـ”الحب المستحيل” وبعدها قدم “عيد العشاق” و”يجي الليل” وأحبيني بلا عقد”.

وفي مطلع عام 2022، فجع الموت كاظم الساهر بوفاة شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، والذي نعاه بمنشور عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة.. مثواك الجنة بإذن الله”. وأضاف: “الله يحفظكم دائمًا ويبعد عنكم كل مكروه”.