يسرا تكشف عن تفاصيل برنامجها الجديد ” كلام في الحب “

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 06:57 مساءً - كشفت الفنانة ” يسرا ” عن تفاصيل برنامجها الجديد ” كلام في الحب ” المقرر إذاعته يوم الإثنين الموافق 31 يناير الجاري على قناة mbc1 .
ونشرت يسرا عبر حسابها على إنستجرام البرومو الدعائي للبرنامج وقالت عن الموضوعات التي سيتناولها : ” الحب بين القلب والعقل .. حب حياتي .. ما بعد الحب .. أنا وانت والحب تالتنا .. الحب على الموضة .. الحب من طرف واحد .. مرض الحب ” .
وتابعت : ” فيه قصص واقعية وكلام مع مشاهير من الوطن العربي في برنامجي كلام في الحب .. الكلام في الحب مبيخلصش ومفيهوش مستحيل .. استنونا على mbc1 في كلام في الحب ” .
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