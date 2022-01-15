شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تعلن إصابتها بفيروس كورونا: "أي حد قابلني ياخد باله وكل الناس تخلى بالها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ناهد السباعي، إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت في بوست عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، "إيجابي كورونا الحمد لله على كل شيء أي حد قابلني يأخذ باله وكل الناس تخلي بالها لأن الانتشار المرة ديه قوي جدا".



بوست ناهد السباعى

وتجمع قصة حب بين الفنانة ناهد السباعى والفنان محمد حاتم خلال أحداث مسلسل "منورة بأهلها" للنجمة ليلى علوى وباسم سمرة، وينتمى العمل لنوعية الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج يسرى نصر الله.

مسلسل "منورة بأهلها" بطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد أخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2".

"منورة باهلها" يجمع ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصر الله للمرة الثانية بعدما قدموا فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبى، انعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم وزينة منصور.