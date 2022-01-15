شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تعود من فرنسا بعد 15 يومًا لاستكمال تصوير فيلم "رمسيس باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت النجمة هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "رمسيس باريس"، حيث تواصل التصوير هناك بشكل مكثف وتعود إلى القاهرة مع فريق العمل بعد 15 يومًا، لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية من أحداث الفيلم فى القاهرة.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، وسيتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي حول قطعة من الحشيش تمت قراءة تعويذة معينة عليها، ومن يشرب منها يجد نفسه في بلد آخر، وبعد تجمع أبطال العمل في فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير.