كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 05:47 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للفنانة المصرية ” إجلال زكي ” في أحدث ظهور لها بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية والأضواء .
وظهرت إجلال زكي في الصورة التي نشرها أحد أقاربها على موقع فيس بوك وقد تبدلت ملامحها بشكل كبير عما كانت عليه في فترة الشباب .
يذكر أن الفنانة إجلال زكي لمع بريقها في حقبة الثمانينات .. واشتهرت بدور ” نادية ” في مسرحية سك على بناتك مع الفنان الراحل ” فؤاد المهندس ” .
وبدأت إجلال زكي مشوارها في برامج الأطفال مع (ماما سميحة) ثم عملت كمذيعة في الإذاعة .
وكان مسلسل “البوسطجي” هو أول أعمالها في الدراما .. كما شاركت في فيلم “قاهر الظلام” حيث أدت دور زوجة طه حسين الفرنسية صوتيًا .
كانت هذه تفاصيل خبر هل تتذكرون ” نادية ” بمسرحية سك على بناتك .. شاهدوا كيف أصبح شكلها بعد سنوات طويلة من الغياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.