الموت يفجع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 05:47 مساءً - أعلن الفنان اللبناني ” باسم مغنية ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن وفاة جدة الفنانة ” نانسي عجرم ” . فكتب باسم مغنية في تغريدته مقدما تعازيه لنانسي عجرم : ” الرحمة لروح جدتك .. عزائي لك وللعائلة الكريمة ” .

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