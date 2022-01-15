شاهد .. الإعلان الأول للجزء الثالث من مسلسل ” أبو العروسة “

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 05:47 مساءً - أعلن الحساب الرسمي لقناة ” dmc ” على موقع تويتر عن اقتراب عرض الموسم الثالث من مسلسل ” أبو العروسة ” وذلك بمناسبة عيد ميلاد القناة الخامس .

فطرحت قناة dmc مقطع فيديو يتضمن البرومو الدعائي للمسلسل والذي ظهر به عدد من مشاهد العمل وكواليسه والنجوم المشاركين به .

وجاء في التعليق على الفيديو : ” بمناسبة عيدميلاد dmc الخامس قررنا نفاجئكم بهدية حلوة وهي الموسم الجديد من مسلسل أبو العروسة .. انتظروا الموسم الثالث قريبًا على dmc ” .

كما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل أبو العروسة أيضاً البوستر الرسمي للموسم الثالث والذي تصدره 20 فنانا وفنانة مشاركين في بطولة العمل .

يذكر أن مسلسل أبو العروسة لاقى نجاحا كبيرا لدى الجمهور في جزئيه الأول والثاني .. وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حيث يناقش عدد من المشكلات داخل الأسرة المصرية .