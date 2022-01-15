شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحتفل بوصول أغنيتها "شكرا" لـ25 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة كارول سماحة، بوصول أغنيتها "شكرا" لـ 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، و قد طرحتها شهر فبراير الماضى والأغنية من إخراج بتول عرفة.



كارول سماحة

وقالت النجمة كارول سماحة إن التعليم هو السلاح القوى، خاصة للمرأة، وتعليم المرأة أصبح من المسلمات، وليس عيبا أن تساعد الزوجة زوجها في البيت وفي المصاريف، مضيفة:"أعتقد إن لم أكن فنانة كنت أحب أن أكون محامية وأختص بالحياة الاجتماعية فلدي رغبة جامحة للدفاع عن المظلوم، وكنت أخدم الناس كمتطوعة لمدة خمس سنوات وكانت من أجمل أيام حياتى ولم أنتظر شيئا في المقابل ولم أتقاضى أجرا على هذا العمل التطوعي".

وعن الفيديو كليب الذي جمعها بهاني شاكر قالت كارول سماحة أثناء استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلىى ويذاع على قناة CBC: "هذه الأغنية كانت مفاجأة للكثير أن يظهر هاني شاكر معي كموديل وطيلة الأغنية كان الجمهور ينتظره أن يغني حتى انتهت الأغنية وأعيد نفس الأمر في أغنيته، وكانت ردود الأفعال علي الأغنيتين رائعة جدا".

وطرحت كارول سماحة، أحدث أغانيها "يا شباب يا بنات"، الأيام الماضية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة .