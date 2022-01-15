شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تشارك بصور من كواليس تصوير مسلسل " شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيرمين الفقى، جمهورها بصور من كواليس تصوير مسلسل شارع 9 عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت نيرمين في الصور مع نضال الشافعى ورانيا يوسف، وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعيها.

















مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، عمرو أحمد، شريف باهر، أحمد الدمرداش، ايمي اسلام، عبير منير، جيهان أنور، أحمد منير، رضوى عادل، وأشرف طلبه، مصطفي حشيش، ومي شاهين، وبوسي سمير وكردي راب.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" قبل عامين، وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.