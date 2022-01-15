مهرجان العين السينمائي يكرم الناقد طارق الشناوى في دورته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قررت إدارة مهرجان العين السينمائي في دورته الرابعة تكريم الناقد السينمائي طارق الشناوي بمنحه جائزة الإنجاز عن مشواره النقدي في السينما المصرية والعربية والأجنبية على مدى ثلاثين عامًا.

ويرأس طارق الشناوي في الدورة الرابعة من مهرجان العين السينمائي، لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام الخليجية القصيرة والطويلة.

وتنطلق فعاليات مهرجان العين السينمائي في دورته الرابعة والتي ستقام في مدينة العين، في الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري، تحت شعار "سينما المستقبل".

الدورة تأتي تحت إشراف عامر سالمين المري مؤسس ومدير عام المهرجان، وسعيد سالمين المدير الفني لبرنامج سينما العالم، وإيفان خضير مدير العمليات.

الدورة الرابعة من مهرجان العين السينمائي تحمل في جعبتها عددًا من المبادرات الجديدة والبرامج المختلفة واتفاقيات في خدمة "الفن السابع" في الإمارات، ليكون المنصة الأبرز لدعم صناع السينما والمواهب الإبداعية المحلية، وتقديم أفضل إنتاجات السينما في المنطقة.