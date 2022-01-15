نرمين الفقي تنشر صورا من كواليس مسلسل "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا من كواليس تصوير مسلسل "شارع 9"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة رفقة الفقي، كل من نضال الشافعي، رانيا يوسف، وعلقت: "كواليس شارع 9".

مسلسل "شارع 9"، ينتمي لدراما الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

العمل من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام.

يدور المسلسل حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، مثل علاقة الأب لأبنائه، ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت، ومشاكل الزواج العرفي والسري.